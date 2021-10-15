Всероссийская перепись населения началась в Свердловской области

Всероссийская перепись населения началась в Свердловской области
Всероссийская перепись населения началась в Свердловской области
Сегодня, 21:28ОбществоФото: 1MI
Всероссийская перепись населения стартовала на территории Свердловской области. Она продлится до 14 ноября.

Поучаствовать в мероприятии можно очно или дистанционно, используя единый портал Госуслуг. Перепись осуществляется раз в 10 лет, сообщает департамент инфорполитики региона. Отмечается, что в данном случае перепись впервые организована исключительно в электронном виде, без использования бумажных опросных листов.

На портале Госуслуг, либо с использованием специального планшета можно заполнить анкету. Также граждане могут прийти на переписные участки. Свыше десяти тысяч человек начали работать переписчиками. При начале опроса каждый должен продемонстрировать удостоверение с голограммой и паспорт.

Напомним, 6 октября стало известно, что в Ленинском, Тагилстроевском и Дзержинском районах Нижнего Тагила выделили по 11 помещений для обучения и работы переписчиков населения.

Материалы по теме:
Свердловская областьРоссиястатистикаперепись населения
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы