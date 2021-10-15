Всероссийская перепись населения началась в Свердловской области

На портале Госуслуг, либо с использованием специального планшета можно заполнить анкету. Также граждане могут прийти на переписные участки. Свыше десяти тысяч человек начали работать переписчиками. При начале опроса каждый должен продемонстрировать удостоверение с голограммой и паспорт.