Всероссийская перепись населения началась в Свердловской области

Поучаствовать в мероприятии можно очно или дистанционно, используя единый портал Госуслуг. Перепись осуществляется раз в 10 лет, сообщает департамент инфорполитики региона. Отмечается, что в данном случае перепись впервые организована исключительно в электронном виде, без использования бумажных опросных листов.
На портале Госуслуг, либо с использованием специального планшета можно заполнить анкету. Также граждане могут прийти на переписные участки. Свыше десяти тысяч человек начали работать переписчиками. При начале опроса каждый должен продемонстрировать удостоверение с голограммой и паспорт.
Напомним, 6 октября стало известно, что в Ленинском, Тагилстроевском и Дзержинском районах Нижнего Тагила выделили по 11 помещений для обучения и работы переписчиков населения.