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280 миллиардов рублей сэкономит Свердловская область в результате энергосбережения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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280 миллиардов рублей сэкономит Свердловская область в результате энергосбережения

15 ноября 2010, 08:50ОбществоОльга
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