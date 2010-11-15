280 миллиардов рублей сэкономит Свердловская область в результате энергосбережения

На встрече отмечалось, что повышение энергоэффективности иэнергосбережения – приоритетное направление для индустриально развитойСвердловской области. За последние полгода подписано десять соглашений садминистрацией Екатеринбурга о реализации конкретных проектов в сфереэнергоэффективности с необходимым объемом инвестиций более одногомиллиарда рублей.Уже реализован проект по модернизации насоснойстанции в Екатеринбурге. Современными теплоизоляционными материаламикомпании БАСФ утеплен один из построенных домов в микрорайоне«Академический».

Эти мероприятия являются одним из существенных шагов по претворению вжизнь комплексной программы «Екатеринбург – энергоэффективный город».

Согласно целевым установкам региональной программы по энергосбережению иповышению энергетической эффективности к 2020 году запланированоснижение энергоёмкости валового регионального продукта на 40 процентовотносительно уровня 2007 года. В результате мероприятий суммарнаяэкономия первичной энергии составит не менее 188 миллиона тонн условноготоплива, а экономия в деньгах приблизится к 280 миллиардам рублей.