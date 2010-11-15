Братья Сафроновы: «Главное чудо – это когда люди помогают друг другу»

Все это творили иллюзионисты братья Сафроновы. В течение 1,5-часовогошоу братья показали тагильчанам самые известные номера.Концертом в Нижнем Тагиле завершился трехнедельный тур Сафроновых по 15городам. После концерта подуставшие Сергей, Андрей и Илья поговорили сTagilcity.ru о чудесах, экстрасенсах и неожиданных подарках.

TagilCity: Вы – актеры и иллюзионисты. Нигде о сверхъестественныхспособностях не заявляли (несмотря даже на то, что ваш последний проектназывается «Чудо-люди»). А бывает такое, что после выступлений к вамподходят люди и просят о помощи?

Сергей:Каждый раз. В каждом городе подходят человек по 5, которымнужна помощь. Сегодня тоже подходили. Подходят за целительством,ясновидением, с просьбами найти человека или дать корректировки побизнесу. Но мы не можем им помочь, желающим даем телефоны экстрасенсовиз «Битвы экстрасенсов».

TagilCity: Кстати, расскажите о своем участии в этом проекте.

Илья: Это не постановочное шоу, там нет сценария и актеров, в немучаствуют люди, которые считают себя экстрасенсами. Мы исполняем рольскептиков, наша роль -сомневаться в их способностях.

Сергей: Но иногда происходят вещи, которых я не могу объяснить. Бываетудивительно, невероятно. Но я все стараюсь ставить под сомнение ипроверять.

TagilCity: Создать иллюзию – это целое искусство. Конечно, у вас естьсвои секреты. Во время ваших выступлений за кулисами могут находитьсятолько члены вашей команды или сотрудники учреждений, где вы выступаете,тоже?

Сергей: Вообще должна быть только наша команда, но приходится иногдапользоваться услугами местных сотрудников.

Андрей: Когда Дэвид Копперфильд выступал в Москве, весь Кремль былопечатан, войти посторонним не разрешалось. А у нас, сами видите, люди, втом числе и дети, после концерта ходят по сцене, где идет демонтажоборудования, смотрят на все. Чудо на их глазах разрушается (По сценепосле концерта действительно гуляли около 10 человек, рассматривалиоборудование, фотографировались).

TagilCity: У вас троих есть актерское образование, у Сергея к тому жееще и режиссерское. А где вы учились жанру иллюзии?

Илья: Все сами, методом проб и ошибок. Этому жанру нигде не учат. Когдамы начинали, его вообще не было: он умер. Только Кио и Акопянпредставляли его в нашей стране.

Сергей: Вообще это очень дорогой жанр и трудоемкий: оборудование надособрать, проверить. После концерта разобрать…

TagilCity: Много человек в вашей команде?

Сергей (оглядывая сцену): Да вообще-то много. Только сейчас что-то нетникого под конец тура. Наверное, отмечают заключительный концерт.Сегодняшний концерт завершает трехнедельный тур. Мы все очень устали. Вкаждый город приезжаем и начинаем строить шоу заново. В Тагил приехалинакануне концерта, вечером. Здесь (в ДК Окунева) мы с 5 утра.

TagilCity: Расскажите, как Андрей в 14 лет стал победителем программы «Сам себережиссер»?

Андрей: Мы снимали ролики, которые участвовали в разных конкурсах. Я самснял ролик и отправил его в «Сам себе режиссер». Ролик взял главныйприз недели – видеокамеру, потом был еще один приз за него –видеомагнитофон вроде бы.

TagilCity: То есть никой магии?

Илья: Нет. Но везение было. Ролик потом получил главный приз года. Было40 претендентов и 40 игрушек, все пронумерованы. Победителем должен былстать тот, кто выберет игрушку со своим номеров. И Андрей ее вытащил!

Сергей: Это был морской котик. И теперь он нас преследует. Никто не знало нем, впервые рассказываем. Но часто нам не сговариваясь дарят именноморских котиков. Вот позавчера снова подарили такую игрушку.

TagilCity: Пожелайте что-нибудь посетителям портала www.TagilCity.ru ивообще всем тагильчанам.

Сергей: Нас часто спрашивают, что такое магия, что такое чудеса, веримли мы в чудеса. Я хочу сказать, что главное чудо – это когда людипомогают друг другу. И всем хочется пожелать взаимопомощи инеравнодушия. Человек становится сильнее, когда помогает другим. Это иесть настоящее чудо.