Депутата-клоуна проверят на грамотность
Известный на всю Бразилию комик Франсиско Силва по прозвищу «Ворчун» может лишиться статуса парламентария.
Уже после выборов появилась информация, что новоявленный депутат не только далек от законотворческой деятельности, но и просто не умеет читать и писать. По закону, занимать государственные должности в Бразилии должны исключительно грамотные люди, а потому Силва должен опровергнуть сообщения СМИ. Для этого ему придется сесть за парту и при свидетелях написать диктант по португальскому языку. Как пишет ТОП.РБК, на выборы Франсиско Силва пошел под лозунгом "Голосуйте за меня! Хуже все равно не будет". Столь понятный лозунг и огромная популярность позволили клоуну набрать более миллиона голосов. Кроме того, он заявил, что наконец сможет узнать, чем занимаются депутаты, и обещал рассказать об этом народу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM