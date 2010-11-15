Депутата-клоуна проверят на грамотность

Уже после выборов появилась информация, что новоявленный депутат не только далек от законотворческой деятельности, но и просто не умеет читать и писать. По закону, занимать государственные должности в Бразилии должны исключительно грамотные люди, а потому Силва должен опровергнуть сообщения СМИ. Для этого ему придется сесть за парту и при свидетелях написать диктант по португальскому языку. Как пишет ТОП.РБК, на выборы Франсиско Силва пошел под лозунгом "Голосуйте за меня! Хуже все равно не будет". Столь понятный лозунг и огромная популярность позволили клоуну набрать более миллиона голосов. Кроме того, он заявил, что наконец сможет узнать, чем занимаются депутаты, и обещал рассказать об этом народу.