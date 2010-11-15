ДТП с 7-ю пострадавшими произошло в Верхней Пышме
15 ноября 2010, 08:03ОбществоОльга
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В субботу 13 ноября в Верней Пышме столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус.
Автомобиль ВАЗ-21099 выехал на перекресток, когда горел красный сигналсветофора. На полному ходу машина столкнулась с рейсовым автобусом.Пассажиры и водитель отделались испугом, а вот находившиеся в легковушкеполучили серьезные ранения. После столкновения автобус врезался вдорожный знак
- В результате ДТП пострадало семь человек: шестеро пассажировВАЗ-21099, двое из которых - 8-летние дети, и девушка-пешеход, которуюлегковушка сбила после удара об автобус, - рассказали LifeNews.ruв ГИБДД Верхней Пышмы. - Потерпевшие доставлены в ЦГБ. Сейчас выясняются все дополнительные обстоятельства случившегося.
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