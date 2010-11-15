Фанаты «Зенита» устроили драку с омоновцами

Об этом вечером 14 ноября сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру».Как сообщает корреспондент издания, сильно избит сотрудникпатрульно-постовой службы, он не может самостоятельно передвигаться.

Стычка между болельщиками «Зенита» и ОМОНом произошла на углу Невского иМалой Садовой улицы. Около двух тысяч фанатов вышли на проезжую частьпроспекта и направились в сторону Дворцовой площади. Милиционерампришлось отступить, так как численность фанатов превосходила силы ОМОНа внесколько раз. Сообщения о применении против толпы слезоточивого газапока не подтверждаются, сообщает «Лента.Ру».