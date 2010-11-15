ГИБДД Нижнего Тагила проводит мероприятия в рамках Дня памяти жертв ДТП

Практически ежедневно в школах и детских садах идет разговор обезопасности дорожного движения. Ребята, члены отрядов ЮИД, организуютобщешкольные линейки, занятия по безопасности дорожного движения,рассказала старший инспектор по пропаганде ГИБДД Наталья Никишина.

15 ноября 2010 года ЮИДовцы школы №75/42 совместно с отделениемпропаганды отдела ГИБДДУВД г.Н.Тагилапровели социально-значимыеакции в микрорайоне своей школы. На перекрестке улиц Победы –Пархоменко, который является очагом аварийности, прошла пропагандистскаяакция «Зебра», направленная на повышение безопасности пешеходов.ЮИДовцами подготовлены листовки для пешеходов, прошло выступление сиспользованием громкоговорящего устройства.

Не были забыты и водители. В ходе акции «Вежливый водитель» совместно снарядом ДПС проведена работа с водителями, которым выданы листовки,подготовленные инспекторами по пропаганде и самими ребятами.

Социально-значимаяакция «Помоги малышу на дороге» организована вгородской поликлинике №2. Посетителям поликлиники выданы листовки:родителям - по правилам движения с детьми через проезжую часть, поперевозке детей в личном транспорте. Малышам выданы листовки,рассказывающие о ситуациях-«ловушках» на дорогах.