К концу года на расширенном участке южного въезда должно появиться освещение

За прошлую неделю, кстати, первую с момента открытия дороги, под колёсами автомобилей там погибли два пешехода. В обоих случаях мужчины переходили дорогу в сумерках, и водители их не увидели, считает начальник милиции общественной безопасности нижнетагильского УВД Наталья Саввина. В одном случае трагедия развернулась в районе Ключиков. Там пешеходный переход расположен далеко от остановки. Чтобы до него добраться, людям приходиться несколько десятков метров идти по дороге навстречу машинам, потому что тротуары до сих пор не сделаны. В результате, пешеходы предпочитают перебегать на другую сторону дороги, не доходя до зебры. При этом проезжую часть они обычно пересекают по диагонали, рассказал начальник нижнетагильской ГИБДД Анатолий Чернов.