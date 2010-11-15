Нижний Тагил отметит День матери

В рамках мероприятия 26 ноября состоится церемония награждения семи женщин,отмеченных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».Также будут чествовать 17 победителей городского этапа конкурса«Эстафета родительского подвига», трех семей – победителей районныхэтапов областного конкурса «Семья года – 2010», 12 тагильчанок,проявивших себя в областном конкурсе «Женщина года» и региональномфестивале творчества, приуроченного к праздничной дате, - сообщаетпресс-служба администрации города.

Накануне городского торжественного собрания 42 тагильчанки отправятся встолицу Урала, где их поздравит губернатор Свердловской области.

По традиции 27 ноября первые лица города посетят родильные дома НижнегоТагила. В этом году они побывают в роддоме №1 в Дзержинском районе и вПеринатальном центре. Ожидается, что руководители муниципалитета смогутпоздравить с праздником более 120 рожениц.

Торжественные собрания к Дню матери пройдут также на всех крупныхпредприятиях Нижнего Тагила, отмечает ntagil.org.