Нижний Тагил отметит День матери
26 ноября в городском Дворце детского и юношеского творчества пройдет городское торжественное собрание, посвященное Дню матери. 27 ноября первые лица города посетят родильные дома Нижнего Тагила.
В рамках мероприятия 26 ноября состоится церемония награждения семи женщин,отмеченных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».Также будут чествовать 17 победителей городского этапа конкурса«Эстафета родительского подвига», трех семей – победителей районныхэтапов областного конкурса «Семья года – 2010», 12 тагильчанок,проявивших себя в областном конкурсе «Женщина года» и региональномфестивале творчества, приуроченного к праздничной дате, - сообщаетпресс-служба администрации города.
Накануне городского торжественного собрания 42 тагильчанки отправятся встолицу Урала, где их поздравит губернатор Свердловской области.
По традиции 27 ноября первые лица города посетят родильные дома НижнегоТагила. В этом году они побывают в роддоме №1 в Дзержинском районе и вПеринатальном центре. Ожидается, что руководители муниципалитета смогутпоздравить с праздником более 120 рожениц.
Торжественные собрания к Дню матери пройдут также на всех крупныхпредприятиях Нижнего Тагила, отмечает ntagil.org.
День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. В России День материотмечается в последнее воскресенье ноября.