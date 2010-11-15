Официальная безработица в России выросла впервые за восемь месяцев
15 ноября 2010, 17:53ОбществоАнка
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По данным министерства, с 3 по 10 ноября 2010 года численность безработных увеличилась на 0,2 процента - до 1 миллиона 526 тысяч человек.
В ведомстве рост безработицы связывают с сезонным фактором, который ежегодно влияет на данный показатель в осенний период. В прошлом году начало сезонного роста безработицы было зафиксировано 28 октября. В конце сентября вице-премьер Александр Жуков заявил, что в России остаются безработными 5,2 миллиона человек, а уровень безработицы среди экономически активного населения составляет менее 7%. По данному показателю Россия фактически вернулась к докризисным уровням. Еще в начале 2010 года безработными были 6,8 миллиона человек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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