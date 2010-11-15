Официальная безработица в России выросла впервые за восемь месяцев

В ведомстве рост безработицы связывают с сезонным фактором, который ежегодно влияет на данный показатель в осенний период. В прошлом году начало сезонного роста безработицы было зафиксировано 28 октября. В конце сентября вице-премьер Александр Жуков заявил, что в России остаются безработными 5,2 миллиона человек, а уровень безработицы среди экономически активного населения составляет менее 7%. По данному показателю Россия фактически вернулась к докризисным уровням. Еще в начале 2010 года безработными были 6,8 миллиона человек.