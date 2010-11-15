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Специалисты УВЗ выясняют причину схода 12 грузовых вагонов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Специалисты УВЗ выясняют причину схода 12 грузовых вагонов

15 ноября 2010, 18:40ОбществоАнка
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