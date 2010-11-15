Специалисты УВЗ выясняют причину схода 12 грузовых вагонов

С рельсов сошли 12 грузовых вагонов с углём первой грузовой компании. Комиссия РЖД пришла к выводу, что причиной схода стал излом боковой рамы тележки одного из вагонов, изготовленной в 2002 году на Уралвагонзаводе. Как отметили в пресс-службе РЖД, с 2006 года на железных дорогах России допущено 30 случаев изломов боковых рам тележек производства УВЗ. 10 из них произошли в этом году. Между тем, вместе с комиссией на месте происшествия причины ЧП выясняют специалисты Уралвагонзавода. Ведется проверка соблюдения правил эксплуатации подвижного состава, так как основными причинами сходов вагонов, как правило, являются не только производственный брак, но и нарушение правил эксплуатации. А именно - состояние верхнего строения пути и превышение норм загрузки, рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе предприятия. По мнению представителей УВЗ, выводы о наличии производственного брака пока преждевременны. Вагон, первым сошедший с пути, проходил в прошлом году деповской ремонт.