В Свердловской области установлен новый температурный рекорд
15 ноября 2010, 09:51ОбществоОльга
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Минувшие выходные были рекордно теплыми для ноября на Урале.
14 ноября температура воздуха прогрелась до +7 градусов, что на градусвыше рекорда 1910 года, сообщила ИА «Интерфакс-Урал» ведущий инженерсвердловского Гидрометцентра Татьяна Назарова.
«Установлено два температурных рекорда - 13 и 14 ноября. В первом случаена несколько десятых долей градуса перекрыт рекорд 1878 года, а ввоскресенье рекорд 1910 года перекрыт больше, чем на градус», - уточнилаТ.Назарова.
На текущей неделе на Урале ожидается ухудшение погоды с резкими колебаниями,16-17 ноября вероятны осадки.
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