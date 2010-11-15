В Свердловской области установлен новый температурный рекорд

14 ноября температура воздуха прогрелась до +7 градусов, что на градусвыше рекорда 1910 года, сообщила ИА « Интерфакс-Урал » ведущий инженерсвердловского Гидрометцентра Татьяна Назарова.

«Установлено два температурных рекорда - 13 и 14 ноября. В первом случаена несколько десятых долей градуса перекрыт рекорд 1878 года, а ввоскресенье рекорд 1910 года перекрыт больше, чем на градус», - уточнилаТ.Назарова.