Владельцам оружия с просроченными разрешениями на этой неделе простят забывчивость

По данным начальника ведомства Натальи Саввиной, на 1 ноября в городе начитывалось 218 человек, у кого истёк срок разрешения на хранение и использование гладкоствольного и травматического оружия. Часто забывают продлить срок регистрации те тагильчане, кому оружие подарили, а оно оказалось не нужно. Им нужно прийти в лицензионно-разрешительный отдел, получить направление на реализацию оружия и продать его через магазин. Остальные владельцы ружей и травматики должны обращаться за продлением разрешения за месяц до истечения его срока действия, напоминает Наталья Саввина. Иначе, к примеру, владельца нарезного оружия вообще могут этого разрешения лишить. На этой неделе всем, обратившимся в лицензионно-разрешительный отдел владельцам оружия, их забывчивость простят, отметила Наталья Савина.