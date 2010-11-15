Звездный дождь ждет нас на этой неделе

В это время достигнет своего максимума метеорный поток Леонид, сообщает «РИА Новости». Леониды начали активно заявлять о себе 10 ноября, а пик придется на 18-е ноября. Начиная с 02 часов 10 минут по уральскому времени 18 ноября с неба будут «падать» не меньше 100 звезд в час. Правда, наблюдениям может препятствовать полнолуние. Но в эту ночь лунный закат произойдет на несколько часов раньше восхода солнца. Так что примерно в 04:00 часа ежеминутно можно будет загадывать по два желания. Если позволят погодные условия, разумеется. Смотреть надо на восточную часть неба, чуть ниже и несколько вправо от созвездия Большой Медведицы.