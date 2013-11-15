15 ноября – Всероссийский день призывника!

Все необходимые призывнику знания указаны в Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», в котором, в частности, говорится, что «военная служба — особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации,...».

Кстати, призыв новобранцев происходит два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. До 2008 года срок службы призывников составлял 2 года, но с 1 января 2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, служат 1 год.