«Ключевая проблема в наркомании? – Конечно, они нам погоду делают», - TagilCity.ru провел день с участковым в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

День, надо сказать, прошел с приключениями, участковый уполномоченный капитан полиции Саликов Эльмарт Навилевич провел по неблагополучным квартирам, где жители выпивают или привлекались за наркотики, заехали мы в съемную трехкомнатную квартиру, где каждый угол – отдельная семья, не всегда живущая по законам. И самое главное, что они причиняют массу неудобств своим же соседям.

Как сказал Эльмарт Навилевич, который уже 6 лет присматривает за участком Гальянки, порядок он навел, теперь больше контролирует. Это, кстати, легко подтвердили местные жители.

Первый дом, в который мы направились – Уральский проспект, 70. Заходя в подъезд, столкнулись с женщиной, которая сходу угадала: «Вы, наверно, на девятый этаж». Сама Татьяна Николаевна живет на восьмом. На вопрос, как в доме обстановка, довольно ответила «Сейчас потише стало, раньше-то что было, толпами ходили, постоянно дверь в подъезд сломана, а сейчас хорошо». Пообщавшись с жительницей, мы поднялись на 9-й этаж. Звонок в дверь, мужской голос задает традиционный вопрос «Кто там?»

- Участковый уполномоченный, откройте дверь, пожалуйста.

Дверь неохотно открывается, появляется молодой человек.

- На каком основании проверка?

- Хотели пообщаться, посмотреть, как вы живете.

- Я не могу вас впустить.

Чтобы понять, как обстоят дела в квартире, участковый продолжает задавать вопросы.

- Как в семье, нормально?

-Да все хорошо.

Через некоторое время, убедившись, что дома, действительно, тихо, Эльмарт Навилевич прощается с хозяином квартиры. TagilCity.ru он поясняет, что это самый образцовый человек в квартире, в начале года, наконец, устроился на работу в ресторан. А вообще там часто злоупотребляют алкоголем…

Затем мы вернулись на первый этаж, там в квартире терроризируют соседей наркоманы. Человек уже пойман за хранение, сейчас ждет суда. К слову, речь о курительной смеси, по словам участкового, «беда похлеще героина». Звоним в к соседям, пока открывают дверь, успеваю спросить:

- А если дверь не хотят открывать, но слышно, что там что-то страшное происходит, как быть?

- Бывает всякое, слышишь крики, например. Тогда вызываешь МЧС, и уже на полном основании вскрываешь двери, потому что ждать будет поздно.

В это время за дверями раздается привычное «Кто там?». Двери открывает соседка неблагополучной квартиры Татьяна Арендт. Женщина тоже признается, что «сейчас потише стало»:

Раньше-то вообще, толпы, толпы, тут человек прямо в коридоре падал, без сознания. У нас же еще на пятом этаже Яша, тоже наркоман. Говорит, музыку пишет, а какая музыка, к нему девчонки толпами, наркотики. Но сейчас потише стало.

Эльмарт Навилевич поясняет, что на пятом тоже «хвост поджали», подучетники. Оказывается, квартиры, состоящие на учете нужно посещать не реже раза в квартал, иначе расслабляются, и все по новой начинается. Причем часто бывает, что при обходе «замечаешь подозрительных людей, доставляешь в участок, а при них наркотики, как правило, курительные смеси».

Участковый – своеобразный шериф смеется Эльмарт Навилевич.

Далее подъезжаем к дому №1 по улице Захарова. Эльмарт Навилевич издалека узнает женщину, которой однажды очень помог – сразу подходим к ней, участкового она встречает как доброго друга.

К нашему участковому только положительно. В 2009 году обратилась к нему за помощью в семейной трагедии. Муж постоянно выпивал, скандалы, ругань, не работал. Каждая женщина хочет в доме счастья, но когда своими силами не справляешься, куда обратиться? Только в полицию. Участковый очень помог, поставил на путь истинный грубияна-хулигана семейного. Уже четвертый год муж не пьет, курить бросил, работает рассказывает Наталья Упорова.

Сразу спрашиваю у Эльмарта Навилевича:

- Как вам это удалось?

- Два раза в психбольницу возили, человек уже белочку словил – до того допился, что не соображал, что происходит. Мы просто вовремя вмешались.

Под конец встречи с Натальей участковый осведомляется, как дела в подъезде, все ли спокойно. Оказалось, что нет, на первом этаже плохая квартира. Там сдают жилье покомнатно, молодые громко слушают музыку, соседи подозревают, что там и наркотики, слишком уж много людей часто там собирается. Естественно, сразу отправляемся в эту квартиру. Как ни странно, жители даже не заботятся о том, чтобы закрывать дверь – достаточно повернуть ручку и вы внутри.

Эльмарт Навилевич проверяет у всех наличие документов и договора о найме, параллельно задает вопросы, почему, мол, соседи жалуются. Жильцы ангельски не подают виду, а участковый предупреждает, что заглянет еще завтра.

После посещения задаю вопрос о бумажной волоките. С момента, когда милицию переименовали в полицию, в работе участковых прибавилось: на каждое действие рапорт, пояснение, учет/неучет…

- Наверняка, огромное число документов заполняете каждый день, на работе часто задерживаетесь?

Эльмарт Навилевич признался, что каждый день часов до 21-22, независимо от того, в первую или во вторую смену график. Тогда прошу отвезти в отделение, чтобы посмотреть, как выглядит рабочее место участкового.

Признаться, увиденное повергло в шок. Оказалось, что на 16 квадратных метрах работают 11 человек. Одновременно работают, и условия труда не меняются годами, десятилетиями. В этот момент полностью уверилась, что люди здесь работают за идею: навести порядок в городе, чтобы тагильчане жили спокойно. Чтобы пользователи ясно представили, что значит кабинет участкового, засняла небольшое видео:

Могу точно сказать всем, кто считает, что полиция в Тагиле не работает, что равнодушна к проблемам горожан – сходите к своему участковому и познакомьтесь. Возможно, этот человек когда-нибудь спасет вас или ваших близких от беды.