Продажи российского смартфона YotaPhone в мире начнутся в декабре
15 ноября 2013, 09:37ОбществоПавел Сидоренко
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В декабре 2013 года стартуют продажи смартфона YotaPhone с двумя экранами, который разработан российской компанией Yota Devices.
Новые смартфоны появятся в магазинах уже до 25 декабря. Однако, по данным СМИ, в России, YotaPhone выйдет ориентировочно уже в конце ноября, его стоимость составит около 20 тысяч рублей.
Главная особенность новинки, по данным производителя, — два экрана: первый (жидкокристаллический) - на лицевой части смартфона, второй (на «электронных чернилах») — на задней его панели. На «задний» экран могут выводиться электронные книги, карты и уведомления. Размер экранов — 4,3 дюйма.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей