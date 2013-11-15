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Продажи российского смартфона YotaPhone в мире начнутся в декабре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Продажи российского смартфона YotaPhone в мире начнутся в декабре

15 ноября 2013, 09:37ОбществоПавел Сидоренко
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