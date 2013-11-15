РЖД решило полностью отказаться от плацкартных вагонов

Об этом заявил глава РЖД Владимир Якунин. По его словам, плацкартные вагоны давно устарели и сохранились только в России. РЖД намерено отказаться от них, поскольку плацкартные вагоны являются некомфортным и устаревшим видом перевозки пассажиров и должны уступить место более современным.