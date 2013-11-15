РЖД решило полностью отказаться от плацкартных вагонов
15 ноября 2013, 08:55ОбществоЕвгения
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«Российские железные дороги» намерены полностью отказаться от плацкартных вагонов, поскольку они являются устаревшим и некомфортным видом перевозки.
Об этом заявил глава РЖД Владимир Якунин. По его словам, плацкартные вагоны давно устарели и сохранились только в России. РЖД намерено отказаться от них, поскольку плацкартные вагоны являются некомфортным и устаревшим видом перевозки пассажиров и должны уступить место более современным.
О сроках, на которые запланирован отказ от плацкарта, Якунин ничего не сообщил, ответим, что «это не вопрос двух лет». Вместо плацкартных вагонов РЖД планирует использовать двухэтажные вагоны, которые позволят сохранить стоимость тарифов на перевозки на уровне обычных купейных вагонов.
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