Тагильчанки, боитесь рожать? Тогда вперед на занятия аквааэробикой и йогой!

Кстати, совсем скоро тагильчане будут отмечать День матери, поэтому TagilCity.ru решил посвятить проект Лидер мнений именно тем, кто помогает будущим мамам познать свое состояние, укрепить тело, а также словом и делом вселяют уверенность, что все обязательно получится.

Итак, на вопросы беременных тагильчанок ответили Лернер Ирина Валентиновна (педагог-психолог, преподает аквааэробику для беременных в Детской городской поликлинике №5, ГГМ) и Николаева Анжелика Левоновна (сертифицированный инструктор по йоге для беременных Международной практической школы Berthlight (Великобритания), перинатальный психолог, один из ведущих инструкторов йога-центра «СитаРам» на Вагонке).

Вопрос от Евгении: Ваши занятия могут помочь облегчить роды, насколько вы помогаете психологически?

Ирина Лернер: На аквааэробике роды облегчаются 100 %. Даже если будут очень сложные роды – они все равно пройдут легче. Первое, чему учим – правильному дыханию, к тому же укрепляются все мышцы тела и, что немаловажно, учимся расслабляться.

Анжелика Николаева: По отзывам своих девочек, я точно могу сказать, что занятия помогают облегчить состояния в родах. В ходе моего преподавательского опыта йога для беременных трансформировалось в Полный курс подготовки к родам и Материнству». Мы по косточкам разбираем процесс родов, изучаем техники самопомощи и техники дыхания в зависимости от периода. Кроме перинатального (беременность) периода, мы уделяем внимание и раннему развитию ребенка. Рассказываем, что происходит после родов, изучаем процесс становления лактации со всеми его кризисами и изюминками, уделяем внимание техникам восстановления после родов, профилактики пост родовой депрессии и методам защиты психики мамочки в этот интересный для нее период.

Вопрос от Вероники: Даете ли вы советы для роддома?

Анжелика Николаева: Обычно в роддомах висят подробные списки, что нужно взять с собой и в женской консультации врачи рассказывают на лекциях. Если остаются вопросы, мы их разбираем на занятиях. Вообще мы подробно и несколько раз (если нужно) проговариваем интересующие моменты. От приезда, до выписки.

Вопрос от CoRey: Какой график занятий должен быть в идеале? От чего это зависит?

Ирина Лернер: Это всегда зависит от самочувствия мамочки, но лучше, если 2-3 раза в неделю, потому что одного занятия мало. Представьте, мышцы напрягаются, потом могут поболеть, а так будет система.

Анжелика Николаева: Обычно мы идем от предпочтений мамочек, которые собираются в группу. Если они еще не в декрете, то занятия в вечернее время, 2 раза в неделю - это оптимально.

Вопрос от IndiGo: Когда лучше начать занятия, на каком сроке беременности?

Ирина Лернер: Чем раньше начнем, тем лучше мы сможем подготовить мамочку к родам. В бассейн берем с 12-16 недель, раньше нельзя, но в любом случае только по разрешению врача. По сути, к нам ходят женщины, которые не имеют противопоказания. Самый поздний срок, с которым к нам приходила девушка – 35 недель, но там уже не было системы. А чаще всего приходят в 30 недель, то есть как только вышла в декрет, должна сразу к нам бежать.

Анжелика Николаева: Если женщина у нас до беременности не занималась (а в 95 % случаев это именно так), то мы приглашаем на занятия на сроке 15 недель.

Вопрос от IndiGo: В какое время суток лучше приходить на занятия?

Анжелика Николаева: Самое удобное время - это тогда когда мамочке комфортно. Плюсы есть во всех суточных периодах. Например, днем комфортно приходить на занятия, т.к освобождается вечер, и можно провести время в кругу семьи. Работающим мамочкам, вечерние занятия помогут снять напряжения прожитого дня. А вот утренние занятия обычно не любят беременные мамочки, т.к. очень любят поваляться в постельке (смеется). И это нормально!

Ирина Лернер: У нас группы утренние и дневные, вечерних групп нет. Первая идет на 8 утра – это для самых спортивных, вот они в 8 отплавали и побежали на работу. Они прямо ждут занятий, им нужно зарядиться энергией. Следующая группа на 9 утра – это для тех, кто отвел детей в садик или в школу. У кого первая беременность – они идут в группу на час, на два, потому что утром они спят. Вот выспались хорошо и уже пошли к нам на занятия (смеется).

Вопрос от анонимного пользователя: Требуется ли разрешение гинеколога для занятий йогой? А аквааэробикой?

Ирина Лернер: Обязательно требуется разрешение гинеколога. Причем у нас если оплачивают девочки 8 занятий, то могут их хоть два месяца ходить, все в зависимости от самочувствия. И четкой привязанности ко времени тоже нет: вот она собиралась на 9 утра, но плохо себя чувствует, а днем стало хорошо – приходит к 13 и с удовольствием занимается.

Анжелика Николаева: Мы очень уважаем мнение врачей, но на занятия не нужно разрешение. Изучая йогу для беременных, мы прошли высоко квалифицированную подготовку и знаем практически все противопоказания, можем объяснить женщине, что можно делать, а что не желательно.

В йоге нет запретов, а есть коррекции по практике. То есть в каждой конкретной ситуации мы выстраиваем индивидуальную программу.

Вопрос от анонимного пользователя: По сколько человек занимается в группе?

Ирина Лернер: Обычно по 8 человек.

Анжелика Николаева: От 4 до 10 человек.

Вопрос от Ани: Можно и нужно ли брать с собой мужа?

Анжелика Николаева: У нас есть специальные занятия, куда мы приглашаем с мужьями. Это в основном касается тем становления новых ролей в семье, и для помощи папам осознать свой новый статус и помочь мамочке. Или если пара идет на парные роды. В практических группах (йога) обычно пап нет, так как они просто не проявляют желания, но это возможно в формате индивидуальных занятий.

Ирина Лернер: Семейного плавания программы пока не разработаны. Но и спроса не было, ведь утром и днем муж работает. Чаще бывает, что мужья приходят снимать жен на камеру, с фотоаппаратом. Вот это пожалуйста (смеется).

Вопрос от анонимного пользователя: Не могут ли занятия вызвать осложнения?

Анжелика Николаева: Могут, если инструктор не квалифицированный (смеется), но в целом, это очень мягкая практика. Мы учим мамочек слышать себя и делать только те упражнения, в которых они чувствуют себя уверенно и комфортно.

Ирина Лернер: Нет, осложнения – это просто исключено, потому что при малейшем дискомфорте мамочка занятие прекращает, к тому же врач всегда контролирует самочувствие. Вот на днях девочка позвонила, говорит, плохие анализы с кровью, врач рекомендовал неделю не заниматься. Так что как только все станет хорошо, снова приступит.

Вопрос от Киры: А если схватки начнутся прямо на занятии? Такое бывало?

Анжелика Николаева: Да, такое может быть, но бояться этого не стоит, т.к. с начала первых схваток до момента родов может пройти несколько часов. Думаю, что общество знакомого и опытного инструктора, который может успокоить и подбодрить очень даже благоприятно.

У нас был случай: К моменту родов кости таза и копчик занимаю положение, не всегда видимое глазу. Но инструктор йоги для беременных может диагностировать - по возможности или трудностях в принятии некоторых положений. Так и в тот раз я попросила занять определенное положение для дыхательных техник и когда мне мамочка ответила, что ей не комфортно, я все поняла. Мы сменили тактику урока и еще раз проговорили изюминки работы в родах.

Ирина Лернер: Схватки – это длительный процесс. У нас сейчас женщины как рожают – им вызывают схватки, так что это счастье, если они естественно начнутся.

Вопрос от Ольги: Можно ли заниматься йогой в домашних условиях, например, по видео-урокам?

Анжелика Николаева: Я бы не советовала, т.к нет живого человека, который мог бы вовремя заметить, что женщина делает неправильно, отследить, не напрягается ли у нее живот и вообще нужно ли ей это конкретное упражнение. Видео - это обычно один и тот же комплекс и это монотонная деятельность быстро может надоесть и превратиться в рутину.

Беременность - это творческий процесс и проводить его нужно, получая множество различных положительных эмоций.

Но, как дополнение к занятиям с инструктором, вполне. Мамочка уже будет научена и сама сможет модифицировать видео-уроки.

Вопрос от анонимного пользователя: А у вас лично есть дети, когда вы были беременной, ходили на подобные занятия?

Ирина Лернер: Моей дочери 29 лет, она сама инструктор, и она ходила на эти курсы, а в наше время не было такого. Дочка когда родила – ей сказали, что «родила на пятерку». Она мне через 15 минут после родов позвонила и говорит, ой как легко, я еще пойду рожать.

Анжелика Николаевна: Да, у нас есть удивительный сын, ему сейчас 18 лет. И в то время, когда я ходила вынашивая его под сердцем, таких курсов не было. Моя любимая мамочка перед тем, как мне ехать на столь ответственное событие, сказала: «Дыши и думай о ребенке». На самом деле в этой короткой фразе заложен весь смысл перинатальной подготовки. Сейчас это наш девиз!!!

И, конечно, мне не хватало знаний: как подготовить папу, мне никто не говорил о сверх нагрузках в психике, я абсолютно не была к этому готова, я не знала о потребностях маленького ребенка. Все, что я делала было интуитивно. Именно поэтому, понимая всю важность этих знаний, я и ушла с головой в эту деятельность.

И тем, у кого есть желание я с удовольствием делюсь ими!

Вопрос от Ирины: Почему вы решили посвятить себя именно этой деятельности, как пришли к этому?

Ирина Лернер: В 2000 году я случайно попала в Екатеринбурге на семинар от всемирной организации здравоохранения. Там мы познакомились с девочками, кто только начинал проводить аквааэробику в Екатеринбурге. А раз в нашей поликлинике тоже бассейн, то как приехали домой, сразу к главному врачу. Получили добро и начали.

Могу сказать, кто сходил к нам в первый раз, обязательно приходят на вторую беременность, наши девочки всегда хорошо рожают. В чем основная проблема – страх, испуг, боязнь, и из-за этого не раскрывается шейка матки. У нас у девочек легче все проходит, потому что девочки знают, как себя вести и могут контролировать процесс.

Анжелика Николаева: По образованию я психолог, и ввиду своей профессиональной деятельности мне приходиться читать множество исследований в этой области, чтобы быть в курсе новейших разработок. И один раз мне попалось описание интересного эксперимента, который проводился Американскими учеными, исследование «Глория». в ходе него выявилось, что женщины, которые прошли курс психологической подготовки к родам, легче рожают, сокращается длительность родового процесса, снижается количество осложнений и оперативных вмешательств, уменьшается кровопотеря, улучшается течение послеродового периода и матери, и ребенка.

Дети, рожденные у таких женщин, отличаются высокими адаптивными способностями, мало болеют, имеют прекрасный эмоциональный контакт с родителями. Наблюдение за детьми является частью лонгитюдного исследования данной программы.

Кстати, программа «Глория» является одной из первых эффективных практических программ перинатальной психологии, которая уже сейчас нашла применение в роддомах и акушерских учебных заведениях нашей страны.

В то время я уже была инструктором йоги, и мне захотелось познакомиться с практикой йоги для беременных, я поехала на обучение. Очень вдохновилась, но мне этого оказалось мало.

Работая с детьми в коррекционной психологии, я начала задумываться, что проблему легче предотвратить, чем лечить. И я, вспомнив про « Глорию», ушла с головой в изучение перинатальной психологии.

Сейчас вижу результаты счастливых мамочек, здоровых деток и понимаю, что занимаюсь своим делом. Говорят, что если Вы можете делать свою работу долго, просто так и получаете от этого удовольствие, значит это Ваше призвание!!!

Я уверенна и счастлива, что нашла свое.