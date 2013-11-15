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Тагильчанки, боитесь рожать? Тогда вперед на занятия аквааэробикой и йогой!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанки, боитесь рожать? Тогда вперед на занятия аквааэробикой и йогой!

15 ноября 2013, 16:33Общество
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