Введение ночного безлимита увеличило интернет-трафик на 35%
«МегаФон» на Урале фиксирует повышенную востребованность мобильного интернета ночью – в это время суток объем трафика в сети оператора за месяц вырос на 35%.
В октябре по сравнению с прошлым месяцем абоненты «МегаФона» скачали ночью на 180 тысяч гигабайт больше информации. Во многом это связано с тем, что наши клиенты стали на 25% чаще подключать опцию «Интернет XL», где предоставляется 25 ГБ информации днем и неограниченный объем интернет-трафика в ночное время рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке Уральского филиала ОАО «МегаФон» Сергей Алферов.
В настоящее время именно опция «Интернет XL» занимает одну из верхних строчек в рейтинге подключений безлимитных предложений для передачи данных на Урале. Эта опция подходит для тех абонентов, кому необходимо скачивать большие объемы информации, используя смартфон, планшет или USB-модем.
В целом на период с 1:00 до 9:00 приходится около 20% суточного трафика в сети «МегаФон» на Урале. Самое активное время для скачивания данных - с 1:00 до 2:00 и с 8:00 до 9:00.