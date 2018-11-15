262 китайские шубы были изъяты на таможне в Екатеринбурге
Сегодня, 19:39ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Нелегальный ввоз 262 китайских шуб пресекли на таможне в Екатеринбурге.
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В Екатеринбург товар привезли из Читы. На 262 изделиях отсутствовали опознавательные знаки о производителе и поставщике.
Шубы попытались провезти без сертификатов и таможенной декларации. Изъятые изделия оказались из натурального меха, их поместили на склад временного хранения.
После проверки Роспотребнадзора дело будет передано в суд, где вынесут решение о дальнейшей судьбе товара, сообщает «Областная газета».
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