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262 китайские шубы были изъяты на таможне в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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262 китайские шубы были изъяты на таможне в Екатеринбурге

Сегодня, 19:39ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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