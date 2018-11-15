262 китайские шубы были изъяты на таможне в Екатеринбурге

В Екатеринбург товар привезли из Читы. На 262 изделиях отсутствовали опознавательные знаки о производителе и поставщике.

Шубы попытались провезти без сертификатов и таможенной декларации. Изъятые изделия оказались из натурального меха, их поместили на склад временного хранения.