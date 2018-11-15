41 медик Свердловской области получил жилищный сертификат в 2018 году
Сегодня, 15:09ОбществоФото: департамент информполитики Свердловской области
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Свидетельства о получении социальной выплаты получили медики Свердловской области.
Медицинские работники, проживающие в отдаленных районах Свердловской области получили жилищные сертификаты. Их вручил губернатор региона Евгений Куйвашев. По словам главы Среднего Урала социальные выплаты направлены на решение задачи по привлечению и закреплению медицинских кадров в селах.
В 2018 году сертификаты были вручены 20 врачей из Артинского, Ачитского, Верхнепышминского, Тугулымского, Краснотурьинского городских округов и Байкаловского муниципального района и 21 фельдшер из Горноуральского, Камышловского, Рефтинского, Режевского, Полевского городских округов, Байкаловского и Слободо-Туринского муниципальных районов.
В 2019 году на участие в программе подали заявки 91 сельский врач, сообщает Rg.Ru.
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