893 млн руб. будут выделены на материнский капитал в Свердловской области в 2019 году

В 2019 году на выплату материнского капитала выделено на 11% больше средств, чем в 2018 году, а именно 893 млн рублей. Свердловчанки могут направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, для оплаты образования ребенка или на другие цели.

Министр социальной политики Андрей Злоказов заявил, что демографическое развитие и поддержка рождаемости является одним из приоритетных направлений развития в регионе, поэтому сумма, выделяемая на это направление, ежегодно увеличивается. Также увеличивается число многодетных семей в области, в среднем на 10% в год.

В конце третьего квартала 2018 года в Свердловской области зарегистрировано 55,5 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 183 тыс. детей.