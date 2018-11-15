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893 млн руб. будут выделены на материнский капитал в Свердловской области в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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893 млн руб. будут выделены на материнский капитал в Свердловской области в 2019 году

Сегодня, 14:04ОбществоФото: maxpixel.net
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