893 млн руб. будут выделены на материнский капитал в Свердловской области в 2019 году
В Свердловской области на выплату материнского капитала в 2019 году выделены 893 млн рублей.
В 2019 году на выплату материнского капитала выделено на 11% больше средств, чем в 2018 году, а именно 893 млн рублей. Свердловчанки могут направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, для оплаты образования ребенка или на другие цели.
Министр социальной политики Андрей Злоказов заявил, что демографическое развитие и поддержка рождаемости является одним из приоритетных направлений развития в регионе, поэтому сумма, выделяемая на это направление, ежегодно увеличивается. Также увеличивается число многодетных семей в области, в среднем на 10% в год.
В конце третьего квартала 2018 года в Свердловской области зарегистрировано 55,5 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 183 тыс. детей.
Согласно статистике, из 58,7 тыс. сертификатов, которые были выданы с начала действия программы с 2011 года, 67% из распорядившихся капиталом, направили его на улучшение жилищных условий, сообщает «Областная газета».