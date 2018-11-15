Бажов лидирует в списке кандидатов на донаименование аэропорта в Екатеринбурге

Свердловчане, голосуя, за донаименования аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, отдают предпочтение Павлу Бажову. В таблице с предварительными итогами голосования, имя уральского писателя лидирует. В настоящий момент за него проголосовали более 3,5 тыс. человек, на втором месте в рейтинге оказался промышленник Акинфий Демидов, набрав более 2,5 тыс. голосов. За присвоение аэропорту имени полководца Георгия Жукова проголосовали более 1,5 тыс. свердловчан.

Принять участие в выборе второго имени для екатеринбургского аэропорта можно до 30 ноября. Проголосовать можно на сайте на сайте ВеликиеИмена.рф, в социальных сетях, заполнив анкету или позвонив по номеру «горячей линии» 8 (800) 707-93-17.

Однако ЕАН, ссылаясь на свой источник в кабинете министров Свердловской области, сообщают, что вопрос с донаименованием уже решен. Кандидатуру Павла Бажова поддерживает Евгений Куйвашев, а представители холдинга «Аэропорты регионов» решили согласиться с мнением свердловского губернатора.