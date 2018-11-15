Операция по удалению части мозга сделана пострадавшему в ДТП 2-летнему екатеринбуржцу
Сегодня, 00:30ОбществоФото: ГИБДД по Екатеринбургу/ гибдд.рф
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Для того чтобы спасти жизнь 2-летнего мальчика, которого сбил на тротуаре лихач, врачам пришлось удалить у малыша часть головного мозга. Конечности и внутренние органы при аварии оказались не повреждены.
Сюжеты: Екатеринбург
В 9-ой городской больнице Екатеринбурга прошла операция по спасению жизни 2-летнего мальчика, который попал под колёса иномарки. Напомним, 14 ноября 50-летний водитель решил объехать пробку по тротуару и в результате сбил несколько пешеходов, среди которых оказался маленький ребёнок и его мама. Женщина получила перелом позвоночника и на данный момент введена в медикаментозный сон.
У ребёнка конечности в норме, внутренние органы не задеты,рассказал муж и отец пострадавших в аварии женщины и мальчика.
Врачам пришлось удалить у ребёнка часть головного мозга, сообщает URA.ru. Журналисты также выяснили, что водитель, подозреваемый в совершении умышленного наезда, ранее неоднократно получал штрафы за нарушение ПДД.
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