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Операция по удалению части мозга сделана пострадавшему в ДТП 2-летнему екатеринбуржцу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Операция по удалению части мозга сделана пострадавшему в ДТП 2-летнему екатеринбуржцу

Сегодня, 00:30ОбществоФото: ГИБДД по Екатеринбургу/ гибдд.рф
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