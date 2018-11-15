Операция по удалению части мозга сделана пострадавшему в ДТП 2-летнему екатеринбуржцу

В 9-ой городской больнице Екатеринбурга прошла операция по спасению жизни 2-летнего мальчика, который попал под колёса иномарки. Напомним, 14 ноября 50-летний водитель решил объехать пробку по тротуару и в результате сбил несколько пешеходов, среди которых оказался маленький ребёнок и его мама. Женщина получила перелом позвоночника и на данный момент введена в медикаментозный сон.