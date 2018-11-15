Опорный пункт полиции появится на ул. Металлургов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:51ОбществоЮлия СувороваФото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле будет произведен ремонт муниципального помещения на ул. Металлургов, 68. После работ в нем расположится опорный пункт полиции.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле по адресу ул. Металлургов, 68 расположится опорный пункт полиции, состоящий из двух комнат. Перед этим в помещении будут проведены ремонтные работы, на которые выделено 574 тысячи рублей.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести отделочные и изоляционные работы, установить пластиковые окна. Электромонтажные работы должны обойтись в 122 тысячи рублей, остальные расходы пойдут на общестроительные работы.
В помещении также будут установлены радиаторы, новые двери, отремонтирована система водоотведения, установлены счетчики ГВС и ХВС.
Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Подрядчик будет определен путем открытого электронного аукциона на сайте госзакупок 26 ноября.
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