Павел Ливинский рассказал мэру Москвы о цифровизации электросетей

Такой крупный проект как цифровизация электрических сетей Москвы мэру города продемонстрировал лично гендиректор «Россетей» Павел Ливинский. Для представления мэру столицы России всех возможностей новейшего объединенного диспетчерского пункта эксперты «Россетей» специально смоделировали технологическое нарушение, сообщают «Новые известия».

Сергей Собянин рассказал, что «Московские кабельные сети» для снабжения Москвы электроэнергией задействуют свыше 63 000 километров кабельных линий, проложенных под поверхностью земли. До последнего времени столь масштабным хозяйством нельзя было управлять из одного единственного центра. Сейчас же, после внедрения новых технологий, получилось построить единый диспетчерский пункт «Московских кабельных сетей». Объект позволит повысить надежность функционирования электросетей и заметно снизит сроки реагирования ремонтных бригад на различные происшествия.

Московский градоначальник смог ознакомиться с проектом по созданию Цифрового района электрических сетей (РЭС) в Северо-Западном округе мегаполиса. Консультировал Собянина сам Павел Ливинский. Проект планируется реализовать до конца 2020 года. Он является частью стратегии по построению цифровой сети в Московской области.

Система «Цифровой электромонтер» будет интегрирована в проект «Цифровой РЭС». Работники получат портативные приборы управления и контроля. В итоге работа энергетиков будет выстроена намного эффективнее. Начальство сможет контролировать перемещение своего персонала. Объемы операционных трат уменьшатся. Электромонтеры теперь будут обладать точечной информацией об участках, на которых фиксируются неполадки. Таким образом, сроки ликвидации поломок существенно снизятся.