Почтовая карточка с «Губернаторским» изумрудом выпущена в Свердловской области
В Музее камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге состоялась традиционная церемония специального гашения почтовой карточки с изображением «Губернаторского» изумруда, который был обнаружен на Мариинском прииске в Свердловской области. В мероприятии принял участие губернатор Евгений Куйвашев.
В Екатеринбурге выпущена почтовая карточка с изображением «Губернаторского» изумруда, который был найден на Мариинском прииске в Свердловской области. Выпуск карточки тиражом 1000 заказала «Почта России»».
В Музее камнерезного и изумрудного искусства на церемонии специального гашения почтовой карточки присутствовал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Сегодня мы провели церемонию специального гашения почтовой карточки, теперь она поступит во все отделения связи. Карточка сможет путешествовать по миру, напоминая людям о нашем регионе и его богатствах, отметил губернатор Свердловской области.
«Губернаторский» изумруд весом более трех килограмм был обнаруженный в 2015 году, на церемонии гашения его впервые продемонстрировали публике. Уральские минералы не изображались на почтовой продукции около 50 лет, сообщает «Областная газета».