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Почтовая карточка с «Губернаторским» изумрудом выпущена в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Почтовая карточка с «Губернаторским» изумрудом выпущена в Свердловской области

Сегодня, 22:45ОбществоФото: страница в инстаграмме Евгений Куйвашев/evgenykuyvashev
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