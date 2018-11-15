Почтовая карточка с «Губернаторским» изумрудом выпущена в Свердловской области

В Екатеринбурге выпущена почтовая карточка с изображением «Губернаторского» изумруда, который был найден на Мариинском прииске в Свердловской области. Выпуск карточки тиражом 1000 заказала «Почта России»».

В Музее камнерезного и изумрудного искусства на церемонии специального гашения почтовой карточки присутствовал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Сегодня мы провели церемонию специального гашения почтовой карточки, теперь она поступит во все отделения связи. Карточка сможет путешествовать по миру, напоминая людям о нашем регионе и его богатствах, отметил губернатор Свердловской области.