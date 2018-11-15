Пострадавшие в аварии на ул. Фурманова в Екатеринбурге остаются в тяжелом состоянии
Состояние мужчины и женщины с 2-летним ребенком, пострадавших в аварии на улице Фурманова в Екатеринбурге 14 ноября, остается стабильно тяжелым.
Состояние пешеходов, которые были сбиты водителем автомобиля марки Honda CR-V, остается стабильно тяжелым. Двое из них находятся на искусственной вентиляции легких, сообщает Горздрав. 2-летний ребенок – в коме.
Напомним, 14 ноября в Екатеринбурге водитель автомобиля Honda CR-V, выехал на тротуар на улице Фурманова, где сбил сначала мужчину, а потом женщину с ребенком. Водитель пояснил, что перепутал педали газа и тормоза. Однако в СКР выдвинули версию умышленного причинения вреда здоровью пострадавших, поскольку действия водителя не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой.
Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по факту покушение на убийство двух и более лиц.
Как сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области будет проведен комплекс судебных экспертиз и другие необходимые следственные мероприятия.