Пострадавшие в аварии на ул. Фурманова в Екатеринбурге остаются в тяжелом состоянии

Состояние пешеходов, которые были сбиты водителем автомобиля марки Honda CR-V, остается стабильно тяжелым. Двое из них находятся на искусственной вентиляции легких, сообщает Горздрав. 2-летний ребенок – в коме.

Напомним, 14 ноября в Екатеринбурге водитель автомобиля Honda CR-V, выехал на тротуар на улице Фурманова, где сбил сначала мужчину, а потом женщину с ребенком. Водитель пояснил, что перепутал педали газа и тормоза. Однако в СКР выдвинули версию умышленного причинения вреда здоровью пострадавших, поскольку действия водителя не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой.

Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по факту покушение на убийство двух и более лиц.