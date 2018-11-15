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Пострадавшие в аварии на ул. Фурманова в Екатеринбурге остаются в тяжелом состоянии
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пострадавшие в аварии на ул. Фурманова в Екатеринбурге остаются в тяжелом состоянии

Сегодня, 13:20ОбществоФото: Е1.ru
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