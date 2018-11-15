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Заводчане Нижнего Тагила собирают подписи за непрерывное освещение улиц
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заводчане Нижнего Тагила собирают подписи за непрерывное освещение улиц

Сегодня, 12:49ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
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