Заводчане Нижнего Тагила собирают подписи за непрерывное освещение улиц
Работники крупных производственных предприятий Нижнего Тагила собирают подписи под обращением к главе города Владиславу Пинаеву с просьбой обеспечить непрерывное уличное освещение.
Жители Нижнего Тагила, работающие на производственных предприятиях, собирают подписи за непрерывное освещение улиц города. Обращение направлено к главе города Владиславу Пинаеву.
Нижний Тагил – город тружеников различных производств. Его жители – работники крупных предприятий, таких как УВЗ, ВМЗ, ВГОК, ЕВРАЗ НТМК, Уралхимпласт и других, трудятся в непрерывном графике. Возвращаться после работы, или уходить на работу по темным улицам города не безопасно, а в зимнее время и травмоопасно. Мы, жители города Нижний Тагил, просим Вас, как гаранта безопасности горожан, обеспечить освещением улицы города в темное время суток непрерывно, т. е. без отключения света,говорится в обращении.
Ранее Владислав Пинаев говорил о необходимости увеличения времени работы сетей наружного освещения, поскольку сотрудники градообразующих предприятий, работающие в ночные смены, вынуждены передвигаться по городу в темное время суток. Мэр отметил, что предложение об увеличении объема финансирования для освещения города ночью будет направлено в Законодательное Собрание Свердловской области.
Многие тагильские автолюбители также поддерживают идею о непрерывном освещении, так как, по их мнению, это может снизить количество ДТП со сбитыми пешеходами. Ведь многие пешеходы игнорируют закон о светоотражающих элементах на одежде и, передвигаясь в темноте, становятся практически незаметными.