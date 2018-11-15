Заводчане Нижнего Тагила собирают подписи за непрерывное освещение улиц

Жители Нижнего Тагила, работающие на производственных предприятиях, собирают подписи за непрерывное освещение улиц города. Обращение направлено к главе города Владиславу Пинаеву.

Нижний Тагил – город тружеников различных производств. Его жители – работники крупных предприятий, таких как УВЗ, ВМЗ, ВГОК, ЕВРАЗ НТМК, Уралхимпласт и других, трудятся в непрерывном графике. Возвращаться после работы, или уходить на работу по темным улицам города не безопасно, а в зимнее время и травмоопасно. Мы, жители города Нижний Тагил, просим Вас, как гаранта безопасности горожан, обеспечить освещением улицы города в темное время суток непрерывно, т. е. без отключения света,говорится в обращении.

Ранее Владислав Пинаев говорил о необходимости увеличения времени работы сетей наружного освещения, поскольку сотрудники градообразующих предприятий, работающие в ночные смены, вынуждены передвигаться по городу в темное время суток. Мэр отметил, что предложение об увеличении объема финансирования для освещения города ночью будет направлено в Законодательное Собрание Свердловской области.