Репетиция лазерного шоу состоялось 14 ноября на Театральной площади в Нижнем Тагиле

Арка с экраном была установлена на проспекте Строителей на против памятника Черепановым. Показ лазерного шоу сопровождался музыкой и дымовым эффектом.

Во время демонстрации представления наружное освещение на проспектах Ленина и Строителей было отключено для того, чтобы организаторы смогли определить из какой площади точки показ будет более эффективным.

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Оценивали работу специалистов глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда и заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров.