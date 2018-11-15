Репетиция лазерного шоу состоялось 14 ноября на Театральной площади в Нижнем Тагиле
14 ноября в 18:30 на Театральной площади состоялся предпоказ лазерного шоу, которое горожане смогут увидеть в новогодние праздники.
Арка с экраном была установлена на проспекте Строителей на против памятника Черепановым. Показ лазерного шоу сопровождался музыкой и дымовым эффектом.
Во время демонстрации представления наружное освещение на проспектах Ленина и Строителей было отключено для того, чтобы организаторы смогли определить из какой площади точки показ будет более эффективным.
Оценивали работу специалистов глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда и заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров.
Напомним, что в новогодние праздники на Театральной площади будут показаны семь лазерных представлений. Их трансляция планируется вечером в 19:30 или 20:00 и займет около 10 минут. Точное расписание будет опубликовано позже на TagilCity.ru.