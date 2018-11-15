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Руководство екатеринбургской школы запрещает приносить еду из дома ученице-аллергику
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Руководство екатеринбургской школы запрещает приносить еду из дома ученице-аллергику

Сегодня, 13:42ОбществоФото: pixabay.com
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