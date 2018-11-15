Руководство екатеринбургской школы запрещает приносить еду из дома ученице-аллергику

У 9-летней школьницы с рождения аллергия на молоко, сахар, творог, курицу, белый хлеб и даже умеренный холод, поэтому девочка брала в школу еду из дома. Нарушение диеты может привести к осложнениям здоровья ребенка.

Раньше девочка питалась в школе только безопасной для себя едой, принесенной из дома. Однако, когда школьница перешла в третий класс, в школе ей запретили питаться домашней едой.

По словам мамы девочки, проблемы начались с того, что в школе прошла комиссия, и проверяющие заметили ребенка, который ест свою еду из контейнера. После этого директор учебного заведения и заведующая столовой получили выговор.

Мама ребенка написала обращение в Министерство образования и Роспотребнадзор. В департаменте образования Екатеринбурга женщине ответили, что «ваша еда угрожает и остальным детям». Там считают, что детям не стоит приносить еду из дома, так как ее негде хранить и она может испортиться.