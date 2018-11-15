Советник ректората УрФУ стал главой свердловского департамента вместо Ольги Глацких
Сегодня, 15:24ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Евгений Куйвашев подписал указ о назначении врио директора департамента молодежной политики Свердловской области советника ректората УрФУ Олега Гущина.
Сюжеты: Екатеринбург
15 ноября временно исполняющим обязанности директора департамента молодежной политики Свердловской области назначен 43-летний кандидат социологических наук советник ректората УрФУ Олег Гущин. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
До нового назначения Гущин работал доцентом кафедры «Организация работы с молодежью» в УрФУ. Кроме того он является почетным работником сферы государственной молодежной политики РФ и вице-президентом Ассоциации учащейся молодежи Свердловской области, сообщает URA.RU.
Напомним, что Ольга Глацких была отстранена от исполнения обязанностей директора департамента после высказывания, что «в принципе ничего не должно, а должны родители», поскольку оно «не просило родителей рожать».
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