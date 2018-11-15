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Советник ректората УрФУ стал главой свердловского департамента вместо Ольги Глацких
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Советник ректората УрФУ стал главой свердловского департамента вместо Ольги Глацких

Сегодня, 15:24ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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