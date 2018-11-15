Советник ректората УрФУ стал главой свердловского департамента вместо Ольги Глацких

До нового назначения Гущин работал доцентом кафедры «Организация работы с молодежью» в УрФУ. Кроме того он является почетным работником сферы государственной молодежной политики РФ и вице-президентом Ассоциации учащейся молодежи Свердловской области, сообщает URA.RU .

Напомним, что Ольга Глацких была отстранена от исполнения обязанностей директора департамента после высказывания, что «в принципе ничего не должно, а должны родители», поскольку оно «не просило родителей рожать».