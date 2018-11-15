Строительство компании ПИК несет угрозу благополучию москвичей

Как сообщает «360», жители столицы обвиняют ПИК в «рейдерском захвате» крупных территорий, прилегающих к жилым объектам. Также компанию подозревают в противозаконном сносе домов. Отмечается, что ПИК планирует снос нескольких домов, которые не были признаны аварийными – их средняя степень износа 40%, а износ несущих конструкций едва достигает 20%. Все эти постройки находятся в хорошем состоянии. Также они имеют культурную ценность, так как были спроектированы индивидуально.

Жители столицы обратились за помощью к специалистам. В ходе независимой экспертизы было выяснено, что дома не могут быть признаны аварийными, однако ПИК это не останавливает. Секретарь московского Городского комитета КПРФ Владимир Родин подчеркнул, что ПИК провел самовольный захват территорий и начал там строительство. Такая деятельность, по его словам, угрожает благополучию района.

Следом москвичи обратились в Верховный суд России. Последнее заседание прошло 8 ноября и не дало никаких результатов. Судья решил ознакомиться с дополнительными материалами по делу.

Примечательно, что это не первый для ПИК скандал. На другом конце Москвы идет застройка Мякининской поймы. Деятельность ПИК в этом районе угрожает Рублевской водопроводной станции, так как питьевая вода может оказаться загрязненной, что спровоцирует экологическую катастрофу. Стройка в Дмитровском районе несет угрозу для парка «Ветеран». Жители пытались спасти тысячи деревьев и экосистему в районе, однако в августе суд отдал этот участок в ведомство ПИК.

Кроме того, деятельность компании в Саларьево также вызывает массу негодования. Там дома были построены на месте самого крупного в Европе полигона ТБПО. Тем не менее, в ПИК заявили, что рекультивация свалки отходов давно завершена. Но в ходе проверок специалисты установили, что норма по марганцу здесь превышена в 20 раз, по содержанию аммония – в 170 раз, а по хлоридам – в восемь раз.