Сын ТОП-менеджера УВЗ Рощупкин стал кандидатом на должность руководителя УКС в Серове
Сегодня, 21:11ОбществоФото: TagilCity.ru
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Сын исполнительного директора УВЗ Сергей Рощупкин может возглавить МКУ «УКС» в Серове.
Работники серовского учреждения сообщили, что в начале осени Ольга Нелюбина по собственному желанию освободила должность директора. На сегодняшний день обязанности руководителя управления исполняет Михаил Петухов, ранее он являлся начальником производственно-технической службы УКС.
Эту должность в скором времени займет сын свердловского депутата Владимира Рощупкина - Сергей Рощупкин, информирует Ura.ru, ссылаясь на личный источник.
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