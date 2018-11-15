Установка малых архитектурных форм началась во дворах Вагонки в Нижнем Тагиле

Придомовые территории Дзержинского района Нижнего Тагила готовятся к приемке. По словам исполнительного директора ООО ГК«Уралстройкомплекс» Антона Лапина, все работы будут завершены к концу ноября.

Работы по обустройству корта идут уже две недели, в процессе установки малые архитектурные формы, детские городки, качели, спортивные тренажеры, скамеечки, урны, рассказал Лапин.

Во дворе на Ленинградском проспекте, 72а уже завершилось асфальтирование проездов, площадок и парковок. Выполнены линии наружного освещения, сформированы газоны.

По мнению мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, заключительные этапы имеют важное значение. Поэтому он пообещал приехать с проверкой снова, чтобы дать оценку деятельности подрядчика и городских служб.