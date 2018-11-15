ЖКХ Екатеринбурга будет проверено из-за участившихся коммунальных аварий
Прокуратура Свердловской области инициировала проверку действий должностных лиц жилищно-комунального комплекса из-за 25 аварий, зарегистрированных с начала отопительного сезона 2018-2019 годов.
С начала отопительного сезона 2018-2019 годов в Свердловской области произошло 25 коммунальных аварий, 15 из них – в Екатеринбурге.
Большинство аварий сопровождались снижением давления в сетях, что повлекло за собой нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Кроме того, это свидетельствует о нарушении правил эксплуатации тепловых сетей, объектов содержания, реализации и транспортировки энергоносителей.
Прокуратура дала поручение прокурорам Екатеринбурга провести комплекс надзорных мероприятий, чтобы оценить каждую аварийную ситуацию, возникавшую с начала отопительного сезона.
В каждом конкретном случае будет решаться вопрос о составе административного правонарушения в действиях виновных лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.