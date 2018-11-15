ЖКХ Екатеринбурга будет проверено из-за участившихся коммунальных аварий

С начала отопительного сезона 2018-2019 годов в Свердловской области произошло 25 коммунальных аварий, 15 из них – в Екатеринбурге.

Большинство аварий сопровождались снижением давления в сетях, что повлекло за собой нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Кроме того, это свидетельствует о нарушении правил эксплуатации тепловых сетей, объектов содержания, реализации и транспортировки энергоносителей.

Прокуратура дала поручение прокурорам Екатеринбурга провести комплекс надзорных мероприятий, чтобы оценить каждую аварийную ситуацию, возникавшую с начала отопительного сезона.