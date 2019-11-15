Альфа-Банк вошел в топ-10 «богатейших компаний РФ» наряду с Газпромом и Роснефтью
Альфа-Банк оказался на четвертом месте среди отечественных банков по объему денежных средств и их эквивалентов, накопленных на счетах на конец прошлого года. Обойти Альфа-Банк по этому показателю смогли только Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ. Рейтинг “Топ-10 богатейших российских компаний” был составлен РБК.
Эксперты производили расчеты на базе отчетности крупнейших компаний и банков Российской Федерации, информирует Newsnn.ru.
На конец 2018 года объем денежных средств Альфа-Банка и их эквивалентов достиг 297,8 миллиарда рублей. Этот показатель говорит о высоком уровне платежеспособности Альфа-Банка. Финансовое учреждение в срок и в полном объеме исполняет свои обязательства перед клиентами и контрагентами (например, для выплат по вкладам).
Зампред правления и главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов рассказал о доверии клиентов, которым его организация очень дорожит. Огромный объем средств на счетах свидетельствует о масштабе бизнеса и надежности Альфа-Банка. Последний снова подтвердил звание крупнейшего частного банка России. Залогом высокого результата стал успех стратегии Альфа-Банка, которая сочетает в себе рост и высочайшее качество финансовых продуктов.
По сведениям Banki.ru на первое октября этого года, Альфа-Банк стал лидером среди частных финансовых организаций по объемам активов и капитала. Также по данному показателю он занимает пятую позицию среди всех банков страны. Капитал Альфа-Банка равен 443,6 миллиарда рублей.
При составлении рейтинга аналитики РБК старались в первую очередь использовать информацию консолидированной групповой отчетности по МСФО. Анализ компаний, по которым она недоступна, проходил при использовании данных отчетности по РСБУ. Эти сведения Росстату предоставили сами компании, подчеркнули в РБК.