Два посёлка в Нижнем Тагиле в 2020 году отключат от центрального теплоснабжения

Об этом на заседании профильной комиссии городской думы рассказал замначальника управления городским хозяйством Игорь Комаров. По мнению энергетиков, обслуживать негазифицированные частные дома дорого и убыточно из-за плохого состояния сетей. Подключение газового отопления выгоднее и для для потребителей, и для теплоснабжающих организаций.

Однако, по словам Комарова, тагильчане спешат газифицировать свои дома. На это есть две причины — наличие альтернативного отопления (централизованное, электрическое или печное) и стоимость подключения. По информации АО «ГАЗЭКС», средняя стоимость работ составляет 200 тысяч рублей. При этом компенсируется из них 35 тысяч рублей, и только льготникам — инвалидам, пенсионерам, малоимущим.