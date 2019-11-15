Два посёлка в Нижнем Тагиле в 2020 году отключат от центрального теплоснабжения
Сегодня, 16:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Два тагильских посёлка — Северный и Девятый — в следующем году отключат от централизованного теплоснабжения. Такие меры связаны с подключением домов к газу, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Об этом на заседании профильной комиссии городской думы рассказал замначальника управления городским хозяйством Игорь Комаров. По мнению энергетиков, обслуживать негазифицированные частные дома дорого и убыточно из-за плохого состояния сетей. Подключение газового отопления выгоднее и для для потребителей, и для теплоснабжающих организаций.
Однако, по словам Комарова, тагильчане спешат газифицировать свои дома. На это есть две причины — наличие альтернативного отопления (централизованное, электрическое или печное) и стоимость подключения. По информации АО «ГАЗЭКС», средняя стоимость работ составляет 200 тысяч рублей. При этом компенсируется из них 35 тысяч рублей, и только льготникам — инвалидам, пенсионерам, малоимущим.
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