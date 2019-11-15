Екатеринбурженка требует у фотосалона 200 тысяч за свое фото на надгробном овале
Сегодня, 20:35ОбществоФото: е1.ru
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Жительница Екатеринбурга подала в суд на фотосалон, который использовал ее фотографию для рекламы образца для надгробия, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам девушки, она делала в салоне фотографии на экзаменационную карточку, когда поступала в институт. Недавно сестра девушки случайно зашла в фотосалон и увидела на стене железный овал, на котором было размещено фото ее сестры.
Екатеринбурженка потребовала у владельца салона Андрея Ухова выплатить ей 50 тысяч рублей за моральный ущерб, однако Ухов отказался, назвав девушек мошенницами.
За незаконное использование фотографии девушки через суд потребовали с предпринимателя 200 тысяч рублей. На первое заседание Ухов не явился, он утверждает, что портрет никогда не висел в его фотосалоне. Второе заседание суда пройдет 11 декабря.
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