Екатеринбурженка требует у фотосалона 200 тысяч за свое фото на надгробном овале

По словам девушки, она делала в салоне фотографии на экзаменационную карточку, когда поступала в институт. Недавно сестра девушки случайно зашла в фотосалон и увидела на стене железный овал, на котором было размещено фото ее сестры.

Екатеринбурженка потребовала у владельца салона Андрея Ухова выплатить ей 50 тысяч рублей за моральный ущерб, однако Ухов отказался, назвав девушек мошенницами.