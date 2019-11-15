Мэрия Нижнего Тагила планирует до конца года найти подрядчика на строительство моста
15 ноября в Нижнем Тагиле прошли публичные слушания касательно строительства моста через Тагильский пруд. В них поучаствовали порядка 140 тагильчан, 133 из которых проголосовали за повторное проведение аукциона по поиску подрядчика, остальные были против.
Ранее слушания уже проводились, но поскольку на прошлые конкурсы никто не заявился, законодательство обязывает проводить слушания повторно, рассказал вице-мэр по строительству и горхозяйству Егор Копысов.
Сейчас мы планируем объявление конкурса, и до конца года определить подрядчика,заявил TagilCity.ru Егор Копысов.
После выступления чиновников и представителя «Уралгипротранса», занимавшегося проектированием моста, слово взяли три местных общественника — все были категорически против строительства, заявляя, что у города много других проблем, например, здравоохранение и будет целесообразнее направить деньги туда.
Вице-мэр города Вячеслав Горячкин опроверг заявления общественников, заявив, что решение проблем здравоохранения находится в компетенции областных властей, а также рассказал собравшимся о необходимости строительства моста.
Это не концессия, а муниципальный контракт и мы не можем направить их (деньги — прим. ред.) на другие нужды. Расходы на строительство будут разделены между областным правительством, Нижнем Тагилом и компанией «ЕВРАЗ»,пояснил Горячкин.
Мост через пруд планируется построить к 31 июля 2022 года. Проект прошел госэкспертизу и был одобрен уже на двух публичных слушаниях. Первый конкурс на строительство моста через Тагильский пруд был объявлен в июле, еще раньше мэр сказал, что хотел бы, чтобы работу в виду сложности выполняла специализирующаяся на мостах компания, однако главный претендент тюменский «Мостострой» в последний момент отказался принимать участие в аукционе, а другие заявиться не успели. Повторный аукцион также не состоялся и мэрия решила определить подрядчика путем запроса предложений, но тоже безуспешно. Как пояснили в мэрии, было несколько интересантов, но они отсеялись еще на стадии предварительных переговоров в виду отсутствия опыта и ресурсов для реализации столь масштабного проекта. Глава города Владислав Пинаев отметил, что в рамках действующего законодательства администрация может вновь объявить тендер, либо заключит договор с единственным поставщиком на аналогичных условиях закупки.