Мэрия Нижнего Тагила планирует до конца года найти подрядчика на строительство моста

Мост через пруд планируется построить к 31 июля 2022 года. Проект прошел госэкспертизу и был одобрен уже на двух публичных слушаниях. Первый конкурс на строительство моста через Тагильский пруд был объявлен в июле, еще раньше мэр сказал, что хотел бы, чтобы работу в виду сложности выполняла специализирующаяся на мостах компания, однако главный претендент тюменский «Мостострой» в последний момент отказался принимать участие в аукционе, а другие заявиться не успели. Повторный аукцион также не состоялся и мэрия решила определить подрядчика путем запроса предложений, но тоже безуспешно. Как пояснили в мэрии, было несколько интересантов, но они отсеялись еще на стадии предварительных переговоров в виду отсутствия опыта и ресурсов для реализации столь масштабного проекта. Глава города Владислав Пинаев отметил, что в рамках действующего законодательства администрация может вновь объявить тендер, либо заключит договор с единственным поставщиком на аналогичных условиях закупки.