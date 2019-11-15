На Гальянке планируется строительство культурного центра за 25 миллионов рублей
Сегодня, 17:43ОбществоФото: pixabay.com
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На строительство культурного центра на ГГМ в Нижнем Тагиле в 2020 году выделены субсидии. Стоимость проекта пока неизвестна, но начальник управления культуры Светлана Юрчишина сказала TagilCity.ru примерную суммe — 25 миллионов рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В новом центре будут выставочные залы, концертная площадка, кинотеатр и, возможно, кабинеты дополнительного образования.
Гальянке необходим кинотеатр, выставочное пространство для того, чтобы жители района могли принимать участие в культурной жизни, потому что сходить и развеять досуг негде, сказала Светлана Юрчишина.
По словам начальника управления, что спортивных объектов на ГГМ достаточно, а вот из досуговой деятельности там есть только три филиала библиотеки, два филиала музыкальной школы № 3 и один класс художественной школы. Также она сообщила, что разрабатывать проектно-сметную документацию будут в следующем году.
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