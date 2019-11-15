На Гальянке планируется строительство культурного центра за 25 миллионов рублей

Гальянке необходим кинотеатр, выставочное пространство для того, чтобы жители района могли принимать участие в культурной жизни, потому что сходить и развеять досуг негде, сказала Светлана Юрчишина.

По словам начальника управления, что спортивных объектов на ГГМ достаточно, а вот из досуговой деятельности там есть только три филиала библиотеки, два филиала музыкальной школы № 3 и один класс художественной школы. Также она сообщила, что разрабатывать проектно-сметную документацию будут в следующем году.