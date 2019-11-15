Профиль Salamander BlEvolution: лучший в своем классе

За счет герметизации высокого уровня получилось в разы улучшить энергосбережение. Это стало возможным благодаря использованию нестандартного типа уплотнения – один уплотнитель уложен по центру и двойной около притвора.

Не стоит забывать, что профиль гораздо шире одноклассников. Его монтажная глубина достигает 92 мм, что говорит о потрясающих характеристиках:

Количество камер. Конструкция насчитывает 6 камер, обеспечивающих хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства окна. Даже при сильных морозах в помещении будет тепло, а в летнюю жару в комнате сохраняется прохлада. Профиль блокирует любое проникновение шума извне, вас никто не потревожит.

Особая конфигурация подразумевает использование нескольких сплошных контуров, это обеспечивает защиту от проникновения внутрь пыли и влаги. Использование высококачественного каучука исключает появление сквозняков и продувания помещений. Вы можете ознакомиться с профилем окон Salamander на https://alekspro.by/okna-bruegmann-salamander.

https://alekspro.by/okna-bruegmann-salamander. Толщина наружных стенок. Армирующие профили толщиной до 1,5 мм обеспечивают длительный срок эксплуатации.

Уплотнение притвора. Три сплошных контура обеспечивают великолепную защиту от проникновения пыли и сырости в комнату.

Современный дизайн. Профильная система имеет уникальные геометрические формы, это позволяет создавать раму высотой не более 118 мм, включая створки. Благодаря таким габаритам, оконные проемы не затеняются и не препятствуют проникновению света в комнату.

Качественная поверхность. Поверхность не боится солнечных лучей, воздействия ультрафиолета и сырости. Обработанный профиль не требует специального ухода, долговечен и надежен в эксплуатации. Глянцевая поверхность не тускнеет, не меняет цвета, выглядит свежо и аккуратно долги годы.

Множество решений. Профиль можно сделать прямым или закругленным, все зависит от пожеланий клиента.

Профильная система подходит для самых суровых условий использования, независимо от погоды за окном и типа осадков. Шестикамерный профиль при надлежащем уровне монтажа позволит избежать утечки тепла из любого помещения. Сколько вы сэкономите на отоплении - одному производителю окон известно, но счета будут таять буквально на глазах.

Профиль BluEvolution широко используют для проектирования окон произвольной формы. Также его применяют для остекления балконов, внутренних дверей и перегородок, входных офисных групп, фасадов и не только. Сфера эксплуатации просто огромна, поскольку армированный профиль обеспечивает отличную антивандальную защиту от стороннего проникновения.

Фото: https://alekspro.by/okna-bruegmann-salamander

Особенности использования профиля

Окна Salamander BluEvolution на 100% экологичны и безопасны, как того требуют суровые немецкие законы производства. Их устанавливают в квартирах, офисах, медицинских и детских учреждениях. Обеспечивают комфорт пластиковые окна от Alekspro в Минске на протяжении многих лет. При должном уходе вам гарантировано более 20 лет эксплуатации систем Salamander. Дом защищен от несанкционированного проникновения, а кошелек от перерасхода потребляемой энергии.

Эксперты подсчитали, что установка профиля окупается за 3 года за счет экономии на отоплении и теплоносителях. В составе конструкции отсутствует свинец, разработчики используют стабилизатор, созданный на основе смеси “кальций-цинк”.

Немецкий профиль Salamander является одним из наиболее дорогих на современном рынке. Это целесообразная покупка, если вы живете в суровом климате. Представленный профиль будет надежным помощником тем, кто живет около источника повышенного шума – работающего производства или оживленной магистрали.