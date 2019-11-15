Реконструкция Театра кукол Нижнего Тагила обойдётся в 730 миллионов рублей

Участие в федеральной программе даст 92 процента средств на реализацию, остальные восемь процентов разделят между собой город и область. Размеры здания увеличатся — появится единственный музей кукол и буфет. Видоизменится фасад, гардероб, зал и сцена.

У нас будет один из современных театров кукол. 2020 год по данному объекту для нас очень важен, сказала TagilCity.ru начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

Проект по реконструкции Театра кукол должны были сдать ещё в прошлом году. По словам Юрчишиной, проблемы с проектом возникли из-за изменений в законе по сохранению объектов культурного наследия. В новой редакции появилась статья о сохранении границ территорий охранной зоны ОКН, из-за которой пришлось переделывать документацию.

Мы столкнулись с этим неожиданно для нас — пошли изменения в 73 федеральном законе об объектах культурного наследия. Признаюсь, мы были не готовы, сейчас мы наверстываем, рассказала начальник управления.

Также Светлана Юрчишина отметила, что сейчас идёт бумажная работа, исправление ошибок. К февралю 2020 года планируется подготовить полный пакет документов на утверждение государственной экспертизы, после чего начнутся ремонтные работы.