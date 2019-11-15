В гимназии Екатеринбурга из-за вейперов установили камеры в мужских туалетах
В туалетах екатеринбургской гимназии № 5 после жалоб родителей на вейперов были установлены 16 камер видеонаблюдения, пишет интернет-издание Znak.
Заместитель директора Ольга Талюкина о нововведении уведомила родителей во время школьного собрания. Также педагог уточнила, что камеры установлены только в мужских туалетах, заявив, что «девочки могут прихорашиваться разными способами». Кабинки в зону видимости камер не попадают. Мера принята после жалоб родителей на курение школьников в туалетах.
В образовательном учреждении также рассказали, что фактов курения сигарет и употребления алкоголя в школе не было уже несколько лет, однако борьба с курением паровых устройств ведется «не так активно».
Ранее родители пожаловались в Департамент образования Екатеринбурга на условия обучения в данной гимназии. С их слов, в школе плохо прибираются, часто меняют расписание. Кроме того, родители недовольны большими расходами финансового актива на покупку учебных принадлежностей.