В Госдуму внесли законопроект о разделе совместного имущества супругов при разводе

В бракоразводном процессе имущество супругов рассматривается не как цельный имущественный комплекс, а как набор отдельных объектов. По этой причине суды вынуждены несколько раз рассматривать споры о разделе имущества. Авторы законопроекта предлагают рассматривать совместное имущество супругов в совокупности. Раздел имущества будут начинать, только предварительно определив размер доли каждого из супругов. В случае если один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет меньше.