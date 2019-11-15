В Госдуму внесли законопроект о разделе совместного имущества супругов при разводе
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о закреплении в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов, которое предусматривает его раздел в случае развода в рамках одного судебного разбирательства, пишет ТАСС.
В бракоразводном процессе имущество супругов рассматривается не как цельный имущественный комплекс, а как набор отдельных объектов. По этой причине суды вынуждены несколько раз рассматривать споры о разделе имущества. Авторы законопроекта предлагают рассматривать совместное имущество супругов в совокупности. Раздел имущества будут начинать, только предварительно определив размер доли каждого из супругов. В случае если один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет меньше.
Если то или иное имущество не подлежит разделу, то один из супругов должен выплатить другому компенсацию. Кроме того, вопросы по долгам супругов, которые в браке становятся общими, можно будет решить с помощью процедуры банкротства.