В Нижнем Тагиле определены границы могилы писателя Бондина
Сегодня, 18:22ОбществоФото: сайт парка им. Бондина
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В Нижнем Тагиле утверждены границы территорий двух объектов культурного наследия регионального значения — могилы писателя Бондина и его бюста. Соответствующий приказ опубликовала Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
На обозначенной территории запрещены капитальное строительство и работы на земле, создающие вибрационные нагрузки. Разрешаются лишь мероприятия по сохранению объектов, а также обеспечение пожарной и экологической безопасности и размещение информационных стендов.
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