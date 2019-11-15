В Нижнем Тагиле с 2020 года вырастет плата за вывоз мусора

На данный момент плата составляет 117 рублей с человека в многоквартирном доме и 132 рубля — в частном. По новым расчетам тариф вырастет с 696,64 до 740,6 рублей.

Услуги по вывозу мусора подорожают по всей Свердловской области с 2020 года. Так, в Екатеринбурге тариф вырастет почти в два раза с 395 до 605 рублей. Соответственно, плата составит 128 рублей с человека в многоэтажках и 158 с жителей частного сектора. Сейчас она составляет 84 и 103 рубля соответственно.

На востоке Среднего Урала платить будут 102 рубля жители многоквартирных домов и 115 рублей — частных. В текущем году цифры составляют 67 и 75 рублей соответственно.

В западной части, центром которой является Первоуральск, счета будут составлять 104 рубля, если человек проживает в многоквартирном доме и 117 рублей — в частном. Сейчас показатели — 69 и 77,5 рублей. Тариф составляет 408 рублей, но в будущем году его увеличат до 620 рублей.