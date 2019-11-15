В Нижнем Тагиле стали реже печататься книги местных авторов. Почему?

В начале ноября Оксана Исупова издала свою первую книгу — сборник рассказов «Солёный вкус оладий», который вышел тиражом в 500 экземпляров. По её словам, расходы на издание собственной книги не превысят 30 тысяч рублей — Оксане это удалось при помощи знакомых, в том числе на безвозмездной основе.

Если человек хочет не очень помпезную книгу, а так скромненько и со вкусом, то можно даже накопить. Мне не очень дорого всё обошлось. Помогли многие люди: художница Екатерина Шеффер сделала иллюстрации, дизайнер Роман Ашихмин занимался компьютерной вёрсткой, редактором выступил писатель Борис Телков.Не так уж сложно издать собственную книгу: как говорится, любой каприз за ваши деньги. Или можно найти спонсоров и единомышленников. Гранты есть, в конце концов. Я пока сделала это сама, но, повторюсь, помогали очень многие. Кто-то на совершенно безвозмездной основе,.говорит Оксана.

Тагильский автор Оксана Исупова издала сборник рассказов Фото: Оксана Исупова

Другой тагильский автор Олег Зяблов для издательства свои сборников пользуется услугами сервиса «Ридеро».

Первоначально все тексты я всегда отправлял в крупные издательства, но начинающим авторам, пишущим не в стиле детективы-попаданцы-эротика, там ничего не светит. Чтобы издаваться в изданиях подобных «Ридеро», нужно зарегистрироваться у них и подтвердить свою личность паспортом в целях заключения договора. После — файл определённого типа загружается на их сайт и затем автор ручками оформляет главы, сноски, цитаты и прочее. Редактура и корректура у них платные. В моём случае они обошлись в 50-60 тысяч рублей за одну книгу.рассказывает писатель.

Фото: Страница ВК Альберта Светлова

Распространение книг Зяблова тоже проходит через «Ридеро»: она доступна на сайте в электронном виде, и при появлении заказчика распечатывается в единичном экземпляре и отправляется ему. Оксана Исупова распространением своей книги занимается самостоятельно: бесплатно раздаёт знакомым и близким.

В книжном магазине «Территория» рассказывают, что тагильские авторы периодически обращаются к ним за услугами распространения.

Мы только рады. На данный момент у нас можно купить книги Владимира Кашина, Андрея Пичугина, Даниила Климанова и других,говорит директор магазина Наталья Ермакова.

Фото: tagilcity.ru

В «Тагилкниге» признаются, что к ним авторы стали обращаться реже.

К сожалению, сейчас мы закрываемся, а раньше, да, очень много авторов заключали с нами договора и продавали свои книги,сказали представители сети.

Ещё одна точка распространения — библиотека. По словам местных работников, им авторы часто предлагают книги, но в основном в электронном формате, а печатные книги — редкость.

Фото: tagilcity.ru

Что касается электронных вариантов, авторы заключают с библиотекой договор, и мы спокойно их размещаем в тематической рубрике. Если кто-то что-то издаёт, то это небольшие сборники стихов. Прецедентов с книгами — прямо вот книгами, чтобы твёрдая обложка и 400 и более страниц — я давно не помню,говорит библиотекарь Александр Юрлов.

Как объясняют в тагильской типографии сети «Репринт», стоимость печати формируется из объёма и качества бумаги, в том числе сшития и переплёта, а также работы корректора или редактора. Местные работники заявляют, что им заказы на печать приходят минимум два раза в год, но это юридические лица — компании или заводы — для печати памятных книг.