В Нижнем Тагиле трое мужчин с наркотиками задержаны в машине такси

Под подозрение правоохранителей попал 22-летний житель ГГМ. По имеющейся информации, молодой человек мог быть причастен к хранению синтетических наркотиков. Подозреваемый был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Ермака. Мужчина ехал в такси в компании 28-летнего тагильчанина, ранее привлекавшего за побои и 31-летнего мужчины, ранее судимого за хранение наркотиков.

В ходе досмотра у всех троих обнаружили свертки с веществом, являющимся, предположительно, наркотиком. Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотическим веществом общей массой 2,73 грамма.

Задержанный рассказал, что заказал наркотик через интернет, наркотическое вещество он забрал в «закладке» на Руднике, вместе с ним были два товарища. Наркотик они поделили на три части и были впоследствии задержаны, когда ехали с Рудника на такси.